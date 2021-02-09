 

Резников: После деоккупации на Донбассе проведут реституцию

09.02.2021, 2:00, Новости дня
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После освобождения временно оккупированных территорий Донбасса Украина проведет реституцию. Об этом вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в интервью “Радио НВ”.

Министр заявил, что людям, вынужденно покинувшим свои дома из-за оккупации, “безусловно” будет возвращена их собственность и созданы комфортные условия для проживания на деоккупированных территориях.

Ранее Резников заявлял также, что после деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украина предложит гарантии для русского языка, но обращение российского рубля будет ограничено. 

18 сентября 2020 года Резников во время выступления в Верховной Раде заявил, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разрабатывает пакет законопроектов о коллаборационистах и амнистии боевиков. Позднее он сообщил, что в законе о переходном правосудии не будет понятия “коллаборант”.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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