В Белоруссию из Москвы отправился первый первый с апреля 2020 года пассажирский поезд

09.02.2021, 1:42, Новости дня

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С Белорусского вокзала Москвы в Минск в 19.53 мск отправился первый после долгого перерыва из-за коронавируса пассажирский поезд.

Железнодорожное пассажирское сообщение между странами было остановлено в начале апреля 2020 года. С 8 февраля. С этого дня из Москвы в Минск и обратно можно доехать на поездах Белорусских железных дорог (БЖД) и "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).

Первым составом холдинга РЖД, который фактически возобновил пассажирские железнодорожные перевозки между странами, стал поезд № 30/29 «Янтарь» Калининград – Москва. Состав отправился в понедельник с Белорусского вокзала Москвы в 19.53 мск и прибудет в столицу Белоруссии в 4.41 (совпадает с мск) следующего дня, передает РИА «Новости».

Первый рейс поезда БЖД № 1/2 из Минска в Москву отправится в понедельник в 22.10 и будет в российской столице в 8.13 следующего дня. Далее поезд БЖД будет ходить из Минска по четным дням, из Москвы – по нечетным. Поезд холдинга РЖД, на котором можно доехать из Москвы до Минска и обратно, курсирует каждый день. Пока между странами будут ходить эти поезда. РЖД сообщали, что о возобновлении движения других пассажирских составов между Россией и Белоруссией объявят дополнительно.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией и увеличении количества авиарейсов в Минск, а также о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией.