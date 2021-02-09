В Грузии предложили осудить футболистов за крупный проигрыш российскому клубу

09.02.2021, 1:42, Новости дня

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Резкой критике подверглось тбилисское «Динамо» в соцсетях Грузии за проигрыш в понедельник на сборах в Турции российской футбольной команде «Сочи» 0:3 в товарищеском матче, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«А не осудить ли игроков за предательство Родины?», «Позор!», «Для вас вообще существуют матчи достоинства?!», «Именно в матче с русскими вы должны показать свою бесполезность?», «Когда вы проигрываете клубу, играющему под российским знаменем, то должны все уйти из «Динамо», и игроки, и президент команды», – пишут пользователи.

Матч динамовцев, чемпионов Грузии по футболу, и команды «Сочи», которая занимает сейчас 4-е место в РПЛ, состоялся в турецком Белеке 8 февраля. На 10-й минуте счет открыл Кристиан Нобоа, на 33-й отличился Жоазиньо, а на 84-й – автором третьего гола сочинцев стал Сергей Терехов, передает «Советский спорт».

В январе в соцсетях Грузии пользователи критиковали тбилисское «Динамо» за выбор российского клуба «Сочи» в качестве спарринг-партнера во время турецких сборов.