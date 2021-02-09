 

Минобрнауки отреагировало на жалобу ученой Путину на зарплату

09.02.2021, 1:42, Новости дня
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Министр образования и науки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ведомство уже разбирается в ситуации с зарплатой новосибирской ученой Анастасии Проскуриной.

«Мы уже разбираемся и смотрим, и, очевидно, будут предприняты определенные шаги», – приводит слова министра РИА «Новости». В понедельник во время заседания Совета по науке и образованию сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на уровень зарплат. Она отметила, что получает 25 тыс. рублей, при этом с начала 2021 года ей положена надбавка в 6 тыс. рублей.

Президент, в свою очередь, поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова средним уровнем зарплат в регионе и, услышав, что это 39 тыс. рублей, указал, что ученая должна получать в районе 78 тыс. Путин поручил Фалькову и министру финансов Антону Силуанову разобраться в ситуации и представить доклад. Самой новосибирской ученой Анастасии Проскуриной глава государства предложил сразу звонить в его администрацию, если после этого разговора ее кто-либо «попытается ущемить».

Накануне помощник президента Андрей Фурсенко сообщил, что одна из премий президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год присуждена коллективу новосибирских исследователей за разработку нового подхода в лечении пациентов со злокачественными опухолями. В коллектив вошли три старших научных сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН, Новосибирск): Евгения Долгова, Екатерина Поттер и Анастасия Проскурина.



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