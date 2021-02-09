 

Мосгорсуд сократил арест главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову до 15 суток

09.02.2021, 1:16, Разное
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Мосгорсуд сократил срок ареста главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову с 25 до 15 суток. Об этом сообщает «Апология протеста».

Фото: пресс-служба Мосгорсуда.

Адвокат Федор Сирош уточнил «Новой газете», что Мосгорсуд учел журналистскую деятельность Смирнова и находящегося у него на иждивении ребенка. Таким образом, главред «Медиазоны» выйдет из спецприемника 18 февраля.

Тверской районный суд 3 февраля назначил Смирнову 25 суток ареста. На него составили протокол о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8, ст. 20.2 КоАП) из-за ретвита шутки. В посте отмечалось его внешнее сходство с вокалистом панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным.

Смирнова задержали 30 января полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском на выходе из дома в Москве, когда он вышел гулять с пятилетним сыном. Дождаться приезда жены Смирнова силовики отказались и отдали сына коллеге журналиста. В итоге на главреда «Медиазоны» составили протокол и его из полиции отпустили.

До этого, 27 января, в квартиру матери Смирнова в Алтуфьево силовики пришли с обыском. Он тогда заявил, что следователь полтора часа допрашивал его мать, из квартиры забрали несколько книг и жесткий диск.

Мария Ефимова
Корреспондент

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Источник: Новая газета



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