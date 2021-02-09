Новый глава партии Меркель поддержал европейскую перспективу Украины

09.02.2021, 1:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новый глава немецкой партии “Христианско-демократический союз” (ХДС) Армин Лашет в интервью Internationale Politik, опубликованном 8 февраля, заявил, что считает необходимым открыть перед Украиной европейскую перспективу.

По его словам, Германия заинтересована в стабильности ситуации в Украине и поддержке страны “на ее трудном пути”.

Как пишет издание, это первое интервью Лашета после избрания на должность главы ХДС. В нем он говорил о внешней политике Германии. Глава ХДС, кроме прочего, подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Украины и сохранение санкций против России.

Говоря о проекте “Северный поток – 2”, он повторил тезис о том, что Германия 50 лет покупала газ у СССР, теперь – у России, и “это правильный курс”, но акцентировал внимание на необходимости гарантировать геополитические интересы Украины.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter положительно оценил заявления Лашета о европейском курсе Украины.

Breaking *

Лідер ХДС Армін Лашет підтримує ідею розширення ЄС та надання Україні європейської перспективи *

Чи має Україна стати членом ЄС?

«Ми повинні підтримати Україну на її важкому шляху і при цьому також відкрити європейську перспективу»

Браво

Danke @ArminLaschet pic.twitter.com/Hr9439tsP5

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 8, 2021

16 января премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия Лашет был избран главой партии “Христианско-демократический союз”. Традиционно в Германии кандидатом в канцлеры от консерваторов на парламентских выборах становится именно лидер ХДС, но это не обязательное правило, сообщила “Немецкая волна”. Телеканал отмечает, что в истории Германии уже были случаи, когда председатель ХДС уступал более многообещающему или настойчивому консерватору.

До него с 2018 года главой ХДС была Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Тогда она сменила на этом посту нынешнего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая возглавляла партию с 2000 года. 10 февраля 2020 года стало известно, что Крамп-Карренбауэр передаст председательство в партии, чтобы сосредоточиться на обязанностях министра обороны.

В феврале 2020 года Меркель заявила, что остается на посту канцлера Германии до конца полномочий в 2021 году. Она не намерена вновь претендовать на эту должность.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—