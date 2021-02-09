Новый глава партии Меркель поддержал европейскую перспективу Украины
09.02.2021, 1:06,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Новый глава немецкой партии “Христианско-демократический союз” (ХДС) Армин Лашет в интервью Internationale Politik, опубликованном 8 февраля, заявил, что считает необходимым открыть перед Украиной европейскую перспективу.
По его словам, Германия заинтересована в стабильности ситуации в Украине и поддержке страны “на ее трудном пути”.
Как пишет издание, это первое интервью Лашета после избрания на должность главы ХДС. В нем он говорил о внешней политике Германии. Глава ХДС, кроме прочего, подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Украины и сохранение санкций против России.
Говоря о проекте “Северный поток – 2”, он повторил тезис о том, что Германия 50 лет покупала газ у СССР, теперь – у России, и “это правильный курс”, но акцентировал внимание на необходимости гарантировать геополитические интересы Украины.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter положительно оценил заявления Лашета о европейском курсе Украины.
Breaking *
Лідер ХДС Армін Лашет підтримує ідею розширення ЄС та надання Україні європейської перспективи *
Чи має Україна стати членом ЄС?
«Ми повинні підтримати Україну на її важкому шляху і при цьому також відкрити європейську перспективу»
Браво
Danke @ArminLaschet pic.twitter.com/Hr9439tsP5
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 8, 2021
16 января премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия Лашет был избран главой партии “Христианско-демократический союз”. Традиционно в Германии кандидатом в канцлеры от консерваторов на парламентских выборах становится именно лидер ХДС, но это не обязательное правило, сообщила “Немецкая волна”. Телеканал отмечает, что в истории Германии уже были случаи, когда председатель ХДС уступал более многообещающему или настойчивому консерватору.
До него с 2018 года главой ХДС была Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Тогда она сменила на этом посту нынешнего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая возглавляла партию с 2000 года. 10 февраля 2020 года стало известно, что Крамп-Карренбауэр передаст председательство в партии, чтобы сосредоточиться на обязанностях министра обороны.
В феврале 2020 года Меркель заявила, что остается на посту канцлера Германии до конца полномочий в 2021 году. Она не намерена вновь претендовать на эту должность.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет