 

В Сеуле будут тестировать домашних животных на COVID-19

09.02.2021, 1:06, Новости дня
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В Сеуле будут тестировать на коронавирусную инфекцию домашних кошек и собак. Об этом 8 февраля сообщили в мэрии столицы Южной Кореи, пишет Yonhap.

Решение было принято после выявления COVID-19 у котенка в городе Чинджу.

Представитель мэрии Сеула Пак Ю Ми сообщил, что тесты будут проводить только тем животным, у которых появятся симптомы заболевания: жар, кашель, затрудненное дыхание, повышенная секреция из глаз или носа.

Если тест окажется положительным, домашний питомец будет находиться на карантине дома две недели. Если владельцы не смогут позаботиться о животном, его изолируют в городское учреждение в Западном Сеуле.

В мэрии корейской столицы попросили держать собак на расстоянии не менее 2 метров от людей и других домашних животных во время прогулки. Чиновники также напомнили, что нет доказательств того, что COVID-19 может передаваться людям от домашних животных.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Южной Корее на 9 февраля выявлено более 81 тыс. случаев заражения COVID-19, умерло 1474 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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