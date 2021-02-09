Замглавы ОП Машовец: Обострение на фронте связано с попытками РФ давить на Украину в переговорном процессе

09.02.2021, 1:06, Новости дня

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Обострение на Донбассе объясняется желанием РФ затягивать переговорный процесс и давить на Украину, но ей придется выполнить свои обязательства, считает заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец. Об этом он заявил в комментарии “Укринформу”.

Он отметил, что хотя ситуация на Донбассе еще не достигает уровня эскалации, который был до достижения договоренности о прекращении огня 27 июля 2020 года, число нарушений перемирия со стороны боевиков и Российской Федерации заметно увеличилось по сравнению со вторым полугодием прошлого года.

По его словам, Украина детально информирует обо всех нарушениях как ОБСЕ, так и представителей Франции, Германии и других государств – друзей страны.

“Связываем такие нарушения Россией как государством-агрессором своих обязательств с попытками давить на Украину в переговорном процессе, прежде всего, в трехсторонней контактной группе. Наша позиция четкая и не может измениться: путь к миру – это движение двух сторон, и Россия должна пройти свою часть этого пути”, – сказал Машовец.

Он подчеркнул, что Украина выполнила то, что обещала на саммите в нормандском формате в Париже в 2019 году, Россия же пока не придерживается своих обещаний. “Но другого пути у России нет, чем выполнить эти обещания. Настаиваем на том, что затягивание ни к чему не приведет”, – подчеркнул он.

В то же время, заместитель руководителя ОП заверил, что “враждебные обстрелы на Донбассе всегда получают адекватный ответ”, когда это угрожает жизни и здоровью украинских воинов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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