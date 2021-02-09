Защитники Трампа в Сенате обвинили демократов в использовании беспорядков в партийных интересах

09.02.2021, 0:48, Новости дня

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Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа призвали Сенат оправдать политика, назвав импичмент экс-главе Белого дома «политическим спектаклем», сообщили в понедельник американские СМИ.

Юристы обвинили демократов из Палаты представителей в том, что они использовали беспорядки во время штурма Капитолия в интересах своей партии. По их словам, Трамп просто использовал свои права, гарантированные первой поправкой конституции, когда оспаривал результаты выборов. Сенат же, заявили адвокаты, не имеет права судить Трампа сейчас, когда он покинул пост президента и является частным лицом, пишет Associated Press.

Как считают юристы Трампа, в действиях их клиента во время беспорядков в здании Конгресса отсутствовал состав преступления. Кроме того, отметили юристы, Палата представителей приняла обвинительное заключение, не проведя перед этим никаких расследований в комитетах, что является традиционной практикой для нижней палаты парламента США.

«Это была лишь эгоистичная попытка демократического руководства Палаты представителей воспользоваться ужасом и замешательством, охватившим всех американцев во время беспорядков в Капитолии. Вместо того, чтобы действовать во благо нации или, по крайней мере, сосредоточиться на судебном преследовании нарушителей закона, штурмовавших Капитолий, спикер Палаты представителей и ее союзники попытались безжалостно использовать нынешний хаос для собственной политической выгоды», – сказано в заявлении представителей Трампа.

Накануне адвокат Трампа попросил приостановить процесс импичмента из-за шаббата. Рассмотрение импичмента пройдет во вторник, 9 февраля.

Напомним, глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия, который произошел 6 января. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.