США отказались от прямых контактов с Ираном

09.02.2021, 0:48, Новости дня

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Американская администрация 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена считает, что время для прямого взаимодействия с властями Ирана еще не наступило, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Что касается какого бы то ни было взаимодействия с иранцами, то мы к этому еще не пришли», – приводит слова официального представителя американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

По словам Прайса, правительство США уже сигнализировало о том, что надеется выстроить единый фронт с союзниками в лице Великобритании, Франции и Германии, когда речь идет об Иране и урегулировании проблемы ядерных разработок Тегерана. Кроме того, новая исполнительная ветвь власти в Вашингтоне намерена предварительно консультироваться по данным вопросам с руководством Конгресса США, отметил глава пресс-службы Госдепа.

Он отказался уточнить, возможно ли смягчение каких-либо американских ограничений в отношении Ирана в целях содействия полноценному выполнению сторонами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который призван положить конец кризису вокруг иранской ядерной программы. «Мы намерены гарантировать то, что находимся на одной странице с нашими партнерами и союзниками, что мы провели этот разговор с Конгрессом [США], прежде чем станем говорить о каких-то данных материях (то есть отмене и смягчении санкций)», – отметил американский дипломат.

Ранее США отказались от контактов с Ираном до выполнения пунктов СВПД. Президент США Джозеф Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты не снимут с Ирана санкции до прекращения обогащения урана. В ответ Иран отказал США в праве выдвигать Тегерану условия по ядерной сделке. Москва призвала Тегеран не предпринимать шаги, затрудняющие выполнение ядерной сделки. При этом в российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что возвращение США к выполнению своих обязательств по СВПД не должно становиться предметом торга или поводом для пересмотра сделки, равно как и навязывания Ирану или остальным участникам договоренностей дополнительных условий.

Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США. Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.