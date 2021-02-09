Мьянма отказала США в разговоре с задержанным политиком

09.02.2021, 0:48, Новости дня

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Американское внешнеполитическое ведомство пыталось связаться с государственным советником Мьянмы, главой МИД Аун Сан Су Чжи, однако запрос американской стороны был отклонен, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Вскоре после событий 1 февраля мы пытались установить контакт с Аун Сан Су Чжи. Мы делали это как [по] официальным [каналам], так и неформально. Эти запросы, конечно, были отклонены», – приводит слова официального представителя американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Госдепартамент возможность отзыва части своих дипработников из Мьянмы в связи с ситуацией в стране, Прайс сказал: «Я не знаю о каких- либо планах по сокращению [числа дипработников] или распоряжениях об [их] отъезде [из Мьянмы] на данный момент. Но, конечно, это вопросы, которые мы постоянно оцениваем».

Он также подчеркнул, что Вашингтон «поддерживает народ Мьянмы, поддерживает их право на мирные собрания, в том числе на мирные протесты в поддержку демократически избранных» представителей власти. «Конечно, мы очень обеспокоены недавним заявлением военных об ограничении собраний граждан», – добавил Прайс.

Ранее вооруженные силы Мьянмы объявили о создании нового органа власти – Государственного административного совета во главе с главнокомандующим ВС Мин Аун Хлаином. В прошлый понедельник президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными. Власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране введено чрезвычайное положение. В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота. Тем временем военные Мьянмы объявили, что после снятия чрезвычайного положения через год в стране пройдут новые выборы правительства. США призвали военных Мьянмы освободить всех задержанных чиновников, в противном случае Джо Байден пригрозил Нейпьидо пересмотром отмены санкций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему мьянманские военные свергли законных лидеров страны, как события в Мьянме повлияют на международную экономику и что этот переворот значит для России?