Ученые описали особенности здоровья и поведения любителей азартных игр

09.02.2021, 0:46, Разное

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Азартные игры – обычный досуг?

В последние годы азартные игры воспринимаются многими как рутинный вариант досуга, отмечают ученые. Суммарный объем средств, которые люди «спускают» на подобного рода развлечения, постепенно растет. Так, только в 2019 году жители Великобритании проиграли 24 миллиарда фунтов стерлингов букмекерским конторам, казино и в лотереях. По всей видимости, это связано с увеличением доступности онлайн-развлечений, их широкой рекламе во время трансляции спортивных мероприятий, а также либеральными законодательствами в отношении игр.

Данных, основанных на объективных исследованиях поведения людей, увлекающихся азартными играми, очень мало. Международная группа исследователей провела крупнейшее в своем роде исследование, чтобы показать разрушающие последствия азартных игр. Чтобы объективно оценить образ жизни людей, авторы использовали анонимные данные о банковских счетах более 100 тысяч жителей Великобритании. Это позволило им объективно оценить степень вовлеченность в азартные игры, а также – сопутствующие факторы. Ранее в исследованиях ученые полагались только на слова участников.

Азартные игры и образ жизни

Исследование показало, что чем больше люди увлекаются азартными играми, тем хуже они следят за собой, реже ходят в спортзал, меньше денег тратят на социальную жизнь, образование и хобби.

Увеличение трат на игры на каждые 10% было связано с увеличением же периода ночного бодрствования на 11,5% и снижения социальной активности на 9%. Среди показателей, по которым ученые оценивали социальную жизнь человека, были траты денег в пабах, парикмахерских и некоторых других заведениях.

Примечательно, что люди, максимально привязанные к азартным играм, были безработными на 6% чаще, чем те, кто не играет.

Азартные игры и здоровье

Вовлеченные в азартные игры в течение пяти лет наблюдения чаще впервые обращались за выплатами по поводу инвалидности. Также ученые рассчитали риск смерти для разных категорий игроков – в зависимости от их расходов на свою привычку. Чем выше были эти траты, тем вероятнее была смерть в течение пяти лет. Риск смерти у людей, которые входили в группу самих активных игроков, был на треть выше, чем у тех, кто не играл совсем, независимо от возраста.

Авторы подсчитали вероятность смерти в зависимости от возраста и пола. Например, такой риск для женщины в возрасте 44 лет, которая тратит на игры и ставки 30% дохода, выше на 37%, чем у ее неиграющей сверстницы.

Азартные игры убивают?

«Неясно, приводят ли азартные игры к таким негативным исходам, или уязвимые люди непропорционально часто становятся целевой аудиторией букмекеров. Например, их реклама может располагаться в нищих районах. Так или иначе, эта связь тревожна, и она должна повлиять на политику в области здравоохранения», – считает Наоми Магглтон (Naomi Muggleton) из Оксфордского университета, соавтор исследования.