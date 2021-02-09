 

Соловей: Украинскими проблемами Медведчука будет заниматься Медведев. Опасность в том, что нынешние отношения Украины и РФ – результат именно его “работы”

09.02.2021, 0:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В чем особенность и опасность ситуации, что заниматься украинскими проблемами Медведчука в Кремле назначили Дмитрия Медведева? А в том, что нынешнее плачевное состояние дел в наших отношениях – результат многолетней “работы” как раз Дмитрия Медведева.

Дело в том, что Медведев и Медведчук одно время одновременно возглавляли администрации своих президентов, отсюда и их близкие отношения. А исторически было заведено так, что украинско-российскими отношениями занимались именно главы АП. Именно с подачи Медведева Путин дважды позорно поздравлял Януковича с победой (за что окружение Путина потом отомстило Димону, но это уже другая история).

Именно поэтому Кремль на украинских выборах президента в 2010 году (а тогда на месте президента РФ уже сидел Медведев, а Путин временно переехал в правительство) сделал ставку на Януковича. А не на Юлию Тимошенко, как хотел изначально Путин, подписав с ней в 2009 году “газовые соглашения”. Причина – Медведев считал делом чести отыграться за поражение в 2004–2005 годах и привести Януковича на президентство спустя пять лет.

Именно Медведев стал архитектором Харьковских соглашений – скидка на газ в обмен на продолжение аренды базы в Севастополе еще на 49 лет. Правда, сделку согласовывали еще и с Путиным – так как вопросы газа находились исключительно в его компетенции, Димона к ним не подпускали. Сговор “освятили” в резиденции “Завидово” на троих, куда привезли Януковича.

Спустя год Медведев, отвечая на мой вопрос на пресс-конференции, признался, что схему “флот на газ” они с Януковичем “придумали у меня на даче”.

Так что ждем новых “подлянок” от старого знакомого.

А Роман Цимбалюк наглядно напомнил, “ху из мистер Медведев”.

Источник: Nachtigall / Telegram

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Цены на отдых в Турции резко выросли

11.12 / В РФ заявили, что российскую вакцину от коронавируса пытаются дискредитировать

01.10 / МИД заявил о наличии у РФ данных по сирийским наемникам в Карабахе

06.08 / “До морковкиных заговин”: государство защитит русский язык в трудные времена

20.08 / Эксперты ЭИСИ оценили избирательные тренды 2020 года

20.09 / Fox News – американских школьников учат сомневаться в ценности семьи

18.07 / Антон Геращенко: За прошлый год в Украине задержано 116 тыс. человек, севших за руль в нетрезвом состоянии

29.09 / В Раде потребовали от Запада вернуть Украине деньги

26.12 / Пашинян заявил, что готов уйти в отставку. Он анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов в Армении

14.07 / Американский F-16 Viper разбился при посадке в Нью-Мексико

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска