 

В госбюджет Украины поступило 23,4 млн грн за выдачу первой лицензии на игорный бизнес

09.02.2021, 0:12, Новости дня
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8 февраля в госбюджет Украины потупило 23,4 млн грн за выдачу первой лицензии на ведение игорного бизнеса. Об этом в Facebook написал глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый.

“Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня казначейство подтвердило получение оплаты. Рынок заработал, государство получает средства и это только начало”, – отметил он в посте.

https://www.facebook.com/ivan.rudy.56/posts/3685318311545786

3 февраля в Украине выдали первую лицензию на ведение игорного бизнеса, ее  получила компания “Спейсикс”, которая является владельцем товарного знака “Космолот”. Об этом сообщила  Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

14 июля 2020 года Верховная Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса. В пояснительной записке к законопроекту №2285-д сказано (.docx), что его целью является создание современной и эффективной нормативно-правовой базы для организации и проведения азартных игр в Украине. Авторы законопроекта отметили, что после запрета игорного бизнеса в Украине в 2009 году госбюджет ежегодно терял более 10 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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