 

Безработица в Швейцарии выросла за год на 40%

08.02.2021, 23:54, Новости дня
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Рост безработицы в Швейцарии с января 2020 года составил 40,3%, сообщил Государственный секретариат экономики страны. В конце января этого года в центрах занятости Швейцарии было зарегистрировано 169 753 безработных, – на 6 208 больше, чем месяцем ранее.

«Уровень безработицы вырос с 3,5% в декабре 2020 года до 3,7% в отчетном месяце. По сравнению с тем же месяцем прошлого года безработица увеличилась на 48 735 человек (+40,3%)», – передает РИА «Новости».

Как уточнили в ведомстве, за год число безработных среди молодежи выросло на 41%, среди граждан в возрасте от 50 до 64 лет – на 39,1%.

В декабре 2020 года Швейцария ввела дополнительные ограничения в связи с пандемией. В стране запретили общественные мероприятия и ограничили работу магазинов, ресторанов, музеев и библиотек. В прошлом месяце правительство Швейцарии ужесточило ограничительные меры в связи и продлило их до конца февраля, а также решило закрыть все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. Кроме того, работодателей обязали переводить сотрудников на удаленку. Правительство страны также приняло решение увеличить вдвое – до 5,6 млрд долларов – общую сумму поддержки пострадавшим от пандемии гражданам и компаниям.



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