Аргентина захотела провести выставку о достижениях РФ и СССР

08.02.2021, 23:54, Новости дня

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Министр культуры Аргентины Тристан Бауэр предложил провести в Буэнос-Айресе большую выставку, посвященную научным достижениям СССР и России, сообщил российский посол в Буэнос- Айресе Дмитрий Феоктистов.

«Министр культуры предложил провести амбициозное мероприятие – <…> организовать выставку под названием «От Спутника до Спутника», где можно было бы продемонстрировать научные достижения Советского союза и РФ от первого спутника, который был запущен в космос, до [российской вакцины от коронавируса] «Спутник V», – приводит слова посла ТАСС.

Феоктистов отметил, что предложение, озвученное министром во время встречи, пока находится на стадии идеи. «Надеемся, что эта идея вызовет интерес у наших коллег в Москве, – сказал посол. – На мой взгляд, такую выставку можно было бы провести с успехом не только в Аргентине, но и по другим странам, может быть, не только Латинской Америки».

По словам Феоктистова, Бауэр также предложил «совместно отметить 200-летний юбилей со дня рождения писателя Федора Достоевского». В качестве возможной площадки рассматривается один из крупнейших культурных центров Буэнос-Айреса – Культурный центр имени Киршнера.

Посол также сообщил, что из-за пандемии были отменены гастроли Мариинского театра, которые должны были состояться в конце прошлого года, и перенесены выступления артистов Большого театра, которые были запланированы на этот год. «Большой театр теперь предварительно приедет в 2023 году, хотя его приезда здесь очень ждали и готовились», – отметил Феоктистов.

В прошлый вторник президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил Россию обеспечить снабжение всей Латинской Америки российским препаратом.

Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстрен ное применение российской вакцины.

Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Президент Аргентины поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V» в южноамериканскую республику.