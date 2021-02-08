В работе Telegram произошел сбой

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08.02.2021, 23:54, Новости дня
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Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России, Белоруссии и на Украине, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По данным на 22.22 мск, было зафиксировано 338 отчетов о сбое в работе мессенджера. Большая часть пользователей (81%) жаловалась на невозможность подключения к сервису, еще 19% – на невозможность отправлять сообщения. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге. О неполадках в работе Telegram сообщали также в Белоруссии и на Украине, передает ТАСС.

Напомним, сбой в работе Telegram произошел также в начале января. Кроме того, 26 января на территории США произошел сбой в работе сервиса видеоконференций Zoom. В тот же день сбой зафиксирован в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в РФ в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.



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