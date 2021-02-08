Ученые нашли связь между ночным освещением и раком щитовидной железы

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08.02.2021, 23:52, Разное
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Ночной свет и рак

Искусственный ночной свет подавляет выработку мелатонина («гормона сна») и приводит к нарушению циркадных ритмов. Согласно «мелатониновой теории рака», это может вызывать развитие злокачественных опухолей. Ранее исследования демонстрировали связь между действием искусственного света и увеличением риска рака молочной железы.  

Авторы нового исследования предположили, что рак щитовидной железы тоже может быть связан с ночным светом. На эту гипотезу их натолкнуло то, что работа щитовидной железы зависит от циркадных ритмов. Кроме того, между раком молочной железы и раком щитовидной железы может быть связь, обусловленная воздействием гормонов, ведь эти опухоли часто сопутствуют друг другу. Мелатонин, в частности, способен влиять на риск рака, действуя на активность женского гормона эстрогена.

Между тем, связь между раком молочной железы и искусственным ночным освещением некоторыми учеными ставится под сомнение. Ранее воздействием искусственного света ночью наука объясняла увеличение риска рака у женщин, которые работают по ночам. Однако крупное исследование не обнаружило среди них повышенной заболеваемости раком.

Новое исследование

Ученые из Техасского университета проверили связь между искусственным светом и риском рака щитовидной железы, проанализировав данные более 464 тысяч человек. За участниками исследования наблюдали в среднем 12,5 лет.

Авторы собрали данные спутников о том, насколько много искусственного света сконцентрировано ночью в районах проживания участников исследования. Информацию о заболеваемости раком они взяли из американского реестра болезней.

Оказалось, что риск рака щитовидной железы на 55% выше у людей, живущих в местах с наиболее интенсивным ночным освещением по сравнению с теми, кто живет зонах, далеких от уличных ламп. Чаще всего у участников обнаруживали самую распространенную форму рака щитовидной железы – папиллярную. Для женщин была более выразительной связь между ночным светом и локализованным раком, а для мужчин – с метастатическим. Она не зависела от веса, обнаруживалась у людей из разных социальных групп.

Ученые отмечают, что указанные данные нуждаются в дополнительных исследованиях. Если они подтвердятся, то необходимо будет лучше изучить механизм этой связи.



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