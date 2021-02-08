 

Ученые: В организме человека гормоны изменяются в зависимости от времени года

08.02.2021, 23:24, Разное
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После проведения масштабного исследования, в котором участвовали примерно 3,5 миллионов добровольцев, исследователи заявили об изменении гормонов в зависимости от времени года. Для того, чтобы прийти к таким выводам, они изучили образцы крови.
По словам ученых, у гормонов можно отследить сезонные закономерности, которые не очень большие по масштабам. Самые важные для человеческого организма гормоны контролирует гипофиз. Исследователи отметили, что их пиковое воздействие наблюдается летом. Кроме этого, к данной категории относятся гормоны, которые держат под контролем стресс, метаболические процессы, репродуктивные функции и лактацию.
Пиковой точки в начале весны достигают прогестерон, а также тестостерон и эстрадиол.

Наблюдения ученых говорят о том, что у каждого человека есть собственные сезонные часы, влияющие на его организм в разные времена года. Ранее в научном мире считалось, что система гормонов достигает своего пика зимой-весной, аналогично животному миру. Эксперты предполагают, что между периферическими железами и гипофизом прослеживается стойкая годичная обратная связь.

Источник: ekovolga.com



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