Ученые из Италии назвали ягоду, защищающую от рака груди

08.02.2021, 23:24, Разное

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После проведения многочисленных исследований исследователи из Италии назвали ягоду, которая способна защитить от онкологии груди. Оказалось, что существующие раковые клетки может атаковать клубника.

В этой ягоде содержится фолиевая кислота, витамин С, фитохимические вещества и антиоксиданты, которые снижают риск развития раковых заболеваний. В ходе проведения исследования итальянские исследователи установили, что в клубнике есть экстракт «альба», предотвращающий жизнеспособность пораженных клеток.

Специалисты получили у лабораторных грызунов и у добровольцев раковые и нормальные клетки. После их детального изучения оказалось, что экстракт «альба» способен атаковать клетки рака груди. Поэтому исследователи предположили, что употребление в пищу клубники может быть полезным как для профилактики онкологии, так и эффективным при лечении заболевания.

Источник: ufatime.ru