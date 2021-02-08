Ученые из Италии назвали ягоду, защищающую от рака груди
08.02.2021, 23:24,
Разное
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После проведения многочисленных исследований исследователи из Италии назвали ягоду, которая способна защитить от онкологии груди. Оказалось, что существующие раковые клетки может атаковать клубника.
В этой ягоде содержится фолиевая кислота, витамин С, фитохимические вещества и антиоксиданты, которые снижают риск развития раковых заболеваний. В ходе проведения исследования итальянские исследователи установили, что в клубнике есть экстракт «альба», предотвращающий жизнеспособность пораженных клеток.
Специалисты получили у лабораторных грызунов и у добровольцев раковые и нормальные клетки. После их детального изучения оказалось, что экстракт «альба» способен атаковать клетки рака груди. Поэтому исследователи предположили, что употребление в пищу клубники может быть полезным как для профилактики онкологии, так и эффективным при лечении заболевания.
Источник: ufatime.ru
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