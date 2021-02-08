 

Ученые из Италии назвали ягоду, защищающую от рака груди

08.02.2021, 23:24, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После проведения многочисленных исследований исследователи из Италии назвали ягоду, которая способна защитить от онкологии груди. Оказалось, что существующие раковые клетки может атаковать клубника.
В этой ягоде содержится фолиевая кислота, витамин С, фитохимические вещества и антиоксиданты, которые снижают риск развития раковых заболеваний. В ходе проведения исследования итальянские исследователи установили, что в клубнике есть экстракт «альба», предотвращающий жизнеспособность пораженных клеток.

Специалисты получили у лабораторных грызунов и у добровольцев раковые и нормальные клетки. После их детального изучения оказалось, что экстракт «альба» способен атаковать клетки рака груди. Поэтому исследователи предположили, что употребление в пищу клубники может быть полезным как для профилактики онкологии, так и эффективным при лечении заболевания.

Источник: ufatime.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / Мнение: Борьба с коррупцией против системообразующих предприятий – утопия?

14.07 / Скандалы: «Они все знали давно»

14.07 / В Екатеринбурге десятки осужденных заразились COVID-19, один человек скончался

20.08 / Жириновскому отказали в посещении Фургала

28.10 / Тайна испанской монахини Мария Колонель де Агреда

01.07 / “Взяла и разорвала”: Соловьев заявил о фиаско Собчак

29.01 / «Применяйте насилие, вам ничего за это не будет»

07.02 / Ученые рассказали о неожиданной пользе медленного “толстения” для человека

02.12 / “Во всеоружии и нараспашку”: Ксения Собчак порассуждала о прелестях зимних холодов

11.09 / Мнение: Новички и допинги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска