 

В Telegram и WhatsApp произошел масштабный сбой

08.02.2021, 23:18, Новости дня
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В мессенджерах Telegram и WhatsApp вечером 8 февраля произошел масштабный сбой, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

На работу Telegram  жалуются жители Украины, Беларуси, Франции, Германии, России. 84% пользователей мессенджера пожаловались на проблемы с подключением, 15% сообщили о проблемах с отправкой сообщений.

У пользователей WhatsApp тоже возникли проблемы с подключением. Не могут подключиться к серверу 84% пользователей. У 15% пользователей возникли сложности при авторизации. На проблемы в рабобте WhatsApp жалуются жители Италии, Португлии, Испании, России.

В январе 2021 года количество активных пользователей мессенджера Telegram превысило 500 млн, причем 25 млн юзеров присоединились к мессенджеру всего за три дня.

WhatsApp – популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. В 2014 году ее купил Facebook.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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