Турецкие ученые назвали необычный способ употребления чеснока

08.02.2021, 22:30, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Турецкие ученый предложили довольно необычный способ употребления чеснока. Этот продукт во всем мире считается природным антибиотиком, который нужно включать в рацион с целью профилактики многих заболеваний.

По словам экспертов, чеснок можно «употреблять» ногами. Если очищенными зубчиками натереть ступни, то эффект наступит уже через полчаса, человек во рту почувствует вкус и запах овоща. Исследователи заявляют, что все дело в соединении, которое получило название аллицин. Оно образуется в результате механического разрушения чеснока, потом происходит проникновение вещества сквозь мембраны клеток, далее прокладывается путь к кровотоку и вкусовым рецепторам.

Также чеснок можно есть в жареном виде в количестве шесть зубчиков в день. Если это делать, то в организме произойдут позитивные изменения: ускоряется обмен веществ, приходит в норму давление, питательные вещества начинают борьбу с вредными бактериями. Овощ защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет суставы, кости, нервную систему.

Источник: inosmi.ru