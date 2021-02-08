Компания Samsung показала свой новый смартфон с 7000 мА•ч во всей красе

08.02.2021, 22:30, Разное

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Компания Samsung раскрыла подробности относительно своего нового смартфона Galaxy F62. Устройство с мощным аккумулятором на 7000 мА•ч, четвертной камерой и 6 гигабайтами ОЗУ выйдет уже до конца февраля.

Сегодня компания Samsung обнародовала характеристики своей грядущей новинки Galaxy F62. В Сети появились красочные изображения смартфона, демонстрирующие его дизайн и некоторые особенности оснащения. Одной из главных «изюминок» аппарата станет его батарея вместительностью в 7 тысяч мА•ч. Дисплей диагональю в 6,7 дюйма выполнен по технологии Super AMOLED.

Мощную фирменную однокристальную платформу Exynos 9825 дополняет 6 или 8-гигабайтный чип оперативной памяти. Для хранения мультимедиа-файлов предусмотрен флэш-накопитель на 128 гигабайт. Блок основной камеры состоит из четырех объективов, главный из которых имеет разрешение в 64 миллиона пикселей. Датчик фронтальной 32-мегапиксельной камеры расположен в миниатюрном круглом вырезе в центре вверху экрана.

Сканер отпечатков пальцев вынесен производителем на боковую грань гаджета справа. Одиннадцатое поколение операционной системы Android в устройстве дополняет оболочка One UI 3.1. В продажу поступят Galaxy F62 в корпусах зеленого и синего цвета с модным градиентом, далее ассортимент оформления может быть расширен. Стоимость девайса составит примерно 340 долларов США. Официальная презентация намечена на 15 февраля.

Источник: www.flipkart.com