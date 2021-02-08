Владимир Жириновский сделал неожиданное заявление о деградации Нобелевской премии

08.02.2021, 22:30, Разное

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Владимир Жириновский высказался относительно одной из престижной наград мира, Нобелевской премии. Лидер ЛДПР считает, что в работе ее комитета прослеживается деградация.

Владимир Жириновский высказался относительно одной из престижной наград мира, Нобелевской премии. Лидер ЛДПР считает, что в работе ее комитета прослеживается деградация.

Нобелевская премия является на сегодняшний день самой престижной на планете. При этом она охватывает многие сферы деятельности, как точные науки, так и литературу и даже борьбу за мир. Однако не все согласны с выбором нобелевского комитета по тем или иным номинациям. Так, российский политик Владимир Жириновский считает, что сейчас эта награда измельчала.

К таким выводам лидера либерал-демократов привел тот факт, что на получение столь высокой награды в этом году претендует Алексей Навальный. Российский блогер и политик может стать обладателем «Премии мира», которой удостаивались в свое время самые влиятельные политики и общественные деятели планеты.

В интервью российским СМИ Владимир Жириновский возмутился сравнению Навального с Сахаровым и Солженицыным. По сравнению с писателем и великим ученым-академиком, создавшим водородную бомбу, осужденного недавно оппозиционера он назвал «шмакодявкой». Известный своим смелым поведением парламентарий уверен, что единственное, что делал Навальный, это шум и крики. Жириновский упрекнул Запад в отсутствии у него более достойных кандидатур на такую важную награду.

Напомним, суд над Алексеем Навальным состоялся 2 февраля, по делу о хищениях он получил 2 года и 8 месяцев колонии общего режима. После 5 февраля состоялся суд, на котором оппозиционера обвинял в клевете ветеран ВОВ. Все процессы Алексей Навальный назвал политическими и отказался признавать справедливость решений суда. Той же точки зрения придерживаются и в Европе и США, считая, что его деятельность может быть приравнена к борьбе за мир.

Источник: inforeactor.ru