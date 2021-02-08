Мнение: Выборы в Эквадоре как маркер нового “Розового прилива”

08.02.2021, 22:26, Разное

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На выборах в Эквадоре в первом туре президентских выборах победил кандидат от Рафаэля Корреа Андрес Арауз.

Так как он не набрал 40% голосов, то сейчас он ждет противника во втором туре – на выбор либо поддержанный США правый банкир Лассо, либо поддержанный США "эко-социлаист" Яку Перес финансируемый NED и NDI (если пройдет во 2-й тур, будет переводной материал на тему – "левого эко-социализма" финансируемого Госдепом).

Борьба за 2-е место.

Если во втором туре победит Арауз, то после того, как Мадуро устоял в Венесуэле, Киршнер вернулась к власти в Аргентине, в Боливии пала нелепая фашистская хунта, а в Чили рухнула Пиночетовская конституция – можно будет говорить о том, что новый левый поворот в Южной Америке стал свершившимся фактом. Таким образом, казалось бы локальные выборы в Эквадоре имеют огромное значение для всего континента, так как они покажут, продолжится ли новый "розовый прилив", похожий на тот, который уже был в регионе в нулевых годах.

США рассчитывают на то, что банкир и "эко-социалист" во втором туре блокируются против Арауза и реализуют тот сценарий, который не смогла реализовать боливийская хунта, также делавшая ставку на 2-й тур, чтобы сплотиться в борьбе с местными социалистами.

Приливы и отливы в движении латиноамериканских левых. "Розовый прилив" и его отступление https://colonelcassad.livejournal.com/4846558.html

Приливы и отливы в движении латиноамериканских левых. Причины подъема и слабости левых https://colonelcassad.livejournal.com/4846846.html

На тему ситуации в Эквадоре при ренегате Ленине Морено, который понабрал кредитов МВФ и выдал Ассанжа, смотри тут:

Эквадор: Восстание против МВФ и ренегата Морено – https://colonelcassad.livejournal.com/5350533.html

О восстании в Эквадоре и ползучей либерализации Ленина Морено – https://colonelcassad.livejournal.com/5361491.html

Неправильный Ленин – https://colonelcassad.livejournal.com/4964828.html

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