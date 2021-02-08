“Позовите полицию”. Депутат Николаевского горсовета отказался перейти на украинский язык

08.02.2021, 22:24, Новости дня

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8 февраля на заседании комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Максим Невенчанный отказался говорить на украинском языке. Об этом сообщает “НикВести”.

После выступления главы водоканала депутат начал задавать ему вопросы, глава комиссии, депутат от партии “Пропозиція” Дмитрий Иванов сделал ему замечание и попросил перейти на украинский. Невенчанный ответил, что будет говорить по-русски.

“Позовите полицию, если я нарушаю законы. Составьте протокол… Вы не хозяин и не обладаете контролирующими функциями”, – сказал депутат от ОПЗЖ.

Он заявил Иванову, что тот переигрывает, потому что “сильно вжился в роль”.

ВИДЕОВидео: НикВести HD / YouTube

Городской голова Николаева Александр Сенкевич 2 февраля во время сессии горсовета синхронно переводил выступление депутата от ОПЗЖ Владислава Чайки на украинский язык.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. 16 января 2021 года вступили в силу нормы закона, которые предусматривают переход сферы обслуживания на украинский язык.

В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство “Интерфакс-Украина”.

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