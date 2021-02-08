 

В США от COVID-19 скончался конгрессмен

08.02.2021, 22:24, Новости дня
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Член Палаты представителей Конгресса США, 67-летний Рон Райт 7 февраля скончался в больнице, куда он был госпитализирован с COVID-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на офис Райта.

Жена конгрессмена от Республиканской партии Сьюзан была рядом с ним. По данным телеканала, они оба были госпитализированы в больницу Бэйлор в Далласе после заражения коронавирусной инфекцией.

Райт – первый действующий член Конгресса, умерший от COVID-19.

Офис конгрессмена сообщил о том, что у него положительный результат теста на коронавирус 21 января. Тогда Райт заявил, что у него незначительные симптомы и хорошее самочувствие.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США – на первом месте в мире по распространению COVID-19: в стране на 8 февраля инфицировалось более 27 млн человек, 463 тыс. пациентов умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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