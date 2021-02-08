 

Фильм “Дворец для Путина” посмотрела четверть россиян, но на их отношение к президенту он почти не повлиял – соцопрос

08.02.2021, 22:24, Новости дня
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17% россиян, посмотревших фильм оппозиционера Алексея Навального “Дворец для Путина” или слышавших о нем, заявили, что их отношение к президенту России Владимиру Путину ухудшилось, свидетельствуют данные опроса “Левада-центра”.

По данным опроса, фильм “Дворец для Путина” посмотрели 26% россиян. Еще 10% знакомы с его содержанием и 32% что-то слышали о нем, но не знают подробностей. Почти треть опрошенных (31%) заявили, что о фильме ничего не слышали.

При этом фильм практически не повлиял на отношение россиян к Путину, замечают социологи. 77% респондентов, видевших фильм или что-то слышавших о нем, не изменили своего отношения к российскому лидеру, еще 3% – улучшили его. Лишь у 17% опрошенных, знакомых с содержанием фильма, ухудшилось отношение к президенту РФ.

Скриншот: levada.ru

Среди респондентов 18-24 лет более половины (59%) тех, кто считает изложенное в фильме похожим на правду, 23% уверены в правдивости. Среди пожилых респондентов, 55 лет и старше, 49% опрошенных, смотревших фильм или слышавших о нем, считают изложенные в нем факты неправдой.

Среди пожилых опрошенных фильм смотрели только 23% респондентов, среди молодежи 18-24 лет – 37%. Из респондентов, для которых основной источник новостей – телевидение, фильм посмотрели только 19% участников опроса. Среди тех, для кого основной источник информации – соцсети, – 36%, интернет-издания – 39%, Telegram-каналы – 61%.

В январе Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование “Дворец для Путина. История самой большой взятки”. В материале сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности “настоятельно просит” обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет “компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян”.

29 января Telegram-канал Mash опубликовал эксклюзивное видео из дворца в Геленджике. Внутри здание оказалось практически пустым и недостроенным. В расследовании ФБК также сообщалось, что работы там еще продолжаются. По данным ФБК, в уже готовом к эксплуатации здании начался капитальный ремонт из-за недостатков конструкции, которые привели к высокой влажности и появлению плесени.

На следующий день российский миллиардер Аркадий Ротенберг назвал имение своим и заявил, что строит там отель.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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