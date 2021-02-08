 

ВОЗ призвала не отказываться от вакцины AstraZeneca

08.02.2021, 22:07, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не отказываться от вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о низкой эффективности препарата для борьбы с южноафриканским штаммом коронавируса, сообщила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.

«Мы не должны приходить к выводу, что вакцина вообще не работает. Было небольшое исследование [указывающее на низкую эффективность], и оно говорит нам, что нужно больше данных», – приводит слова Сваминатан ТАСС.

Как подчеркнула специалист, препарат AstraZeneca понижает уровень тяжелых случаев и сокращает число госпитализаций. «А наша главная задача в рамках борьбы с пандемией заключается в том, чтобы понизить смертность и сократить заболеваемость», – сказала Сваминатан.

Аналогичную точку зрения высказал и исполнительный директор Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) Ричард Хатчетт. «Слишком рано списывать вакцину AstraZeneca со счетов», – подчеркнул он.

Накануне стало известно, что вакцина британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета оказалась малоэффективна против быстро распространяющегося в ЮАР штамма коронавируса, получившего маркировку 501.V2. В результате подготовка к началу массовой вакцинации населения ЮАР от коронавируса препаратом AstraZeneca была приостановлена. Низкая эффективность вакцины AstraZeneca против нового штамма COVID-19 обеспокоила ВОЗ.

В прошлый четверг стало известно, что ученые обнаружили устойчивость новых штаммов вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) к антителам. Такая особенность выявлена, в частности, у штаммов коронавируса, обнаруженных в ЮАР и Великобритании. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико в комментарии газете ВЗГЛЯД предупредил, что следующая пандемия может быть еще разрушительнее.



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