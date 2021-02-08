Хинштейн: Новый закон просто легализует написанное в правилах соцсетей

08.02.2021, 22:07, Новости дня

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Законодатели наделили Роскомнадзор правом наложения на соцсети штрафов за противозаконный контент. Но в целом новый закон лишь легализует те правила, которые установили для себя сами социальные сети, – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя особенности применения закона о саморегулировании соцсетей. Закон вступил в силу 1 февраля.

«Соцсети не делали серьезных самостоятельных попыток навести порядок до принятия закона о саморегуляции», – констатирует депутат Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

В понедельник в Общественной палате РФ с участием главы профильного комитета прошел круглый стол по теме «Генеральная уборка в Сети, или российская таблетка от противоправного контента». Эксперты обсудили особенности применения закона о саморегулировании социальных сетей. Напомним, закон, согласно которому социальные сети сами обязаны выявлять и блокировать противоправную информацию, вступил в силу 1 февраля.

Закон, во-первых, побуждает администрацию сетей по своей инициативе отслеживать контент, добровольно устраняя нарушения, отметил Хинштейн. Во-вторых, устанавливаются наказания за пренебрежение упомянутой добровольной саморегуляцией.

«Разница между ними следующая. Есть, условно говоря, дежурный по классу, который следит, чтобы в классе было чисто, и есть учитель – в данном случае, сотрудник Роскомнадзора. Да, нужно самостоятельно следить, чтобы в классе соблюдалась чистота, и если не соблюдается, то никто не накажет. Но когда придет проверяющий и увидит грязь в кабинете, то администрация школы вынесет наказание. Так же и здесь: Роскомнадзор вправе вынести требование, а если оно не исполняется, то накладывается административная санкция», – отметил Хинштейн.

Как подчеркнул депутат, у социальных сетей есть вся полнота власти, чтобы вычищать у себя незаконный контент. «Отсутствие какого-либо правового регулирования делает социальные сети абсолютными монополистами в плане действий по отношению к своим пользователям, – отметил глава профильного комитета. – Мы видим массу примеров, когда соцети даже злоупотребляют своими возможностями регулирования. Но эти меры предпринимаются, к сожалению, очень избирательно. Наш закон легализует то, что уже написано в собственных правилах социальных сетей – удаление запрещенного контента».

«Помимо того, наш закон наделяет Роскомнадзор полномочиями назначать штрафы за неисполнение соцсетями законных требований. Таким образом, требования стали нормой прямого действия», – указал парламентарий.

Крайне важно, что закон четко устанавливает само понятие «социальная сеть», что дает возможность для дальнейшего развития норм в этой сфере – в том числе правил, регулирующих поведение зарубежного IT-бизнеса, подчеркнул глава профильного комитета. Законодатель исходил из того, что западные корпорации, работая в России, должны соблюдать российское законодательство, указал Хенштейн. Он сообщил, что следующим шагом в этом направлении станет закон, который обяжет интернет-компании создавать в РФ свои представительства, наделенные необходимыми юридическими полномочиями. По словам депутата, этот законопроект находится сейчас в стадии доработки и будет представлен для обсуждения в ближайшее время.

Хинштейн высказал надежду на то, что принятый закон о саморегуляции соцсетей существенно сократит количество деструктивного контента, опасного для общества в целом и, в особенности – для детей. «Мы рассчитываем все же на добрую волю владельцев сетей. Подчеркну – именно владельцев и модераторов, а не блогеров, которые владеют только умами своих читателей и зрителей, но никак не аккаунтом. Посмотрим как будет работать закон: если он не будет исполняться, не исключаю, что мы к нему еще вернемся для доработки в более жесткой форме», – сообщил Хинштейн, добавив, что такая практика апробирования обычно длится не менее года.

Ранее в социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Игорь Ашманов прокомментировал игнорирование соцсетями требования удалить контент с призывами к несовершеннолетним выходить на улицы, отметив, что западные IT-платформы устроили информационную атаку на российских детей.