Россия запретила импорт птицы из Болгарии, Чехии и Германии

08.02.2021, 21:50, Новости дня

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ ввела ограничения на ввоз живой птицы и птицеводческой продукции из Болгарии, а также ряда районов Чехии и Германии в связи с ухудшением эпизоотической обстановки.

Ограничения введены на импорт живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы. Исключение составляют товары, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РИА «Новости».

Кроме того, введены ограничения на ввоз кормов и кормовых добавок для птиц, за исключением продукции растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза. Также запрещены поставки оборудования для содержания, убоя и разделки птиц, уже бывшего в использовании. Уточняется, что ограничения в отношении Чехии действуют на вышеуказанную продукцию из Среднечешского края в Чехии, в отношении Германии – на товары из районов Байройт в Баварии и Людвигслюст-Пархим в Мекленбурге – Передней Померании.

В январе РФ ввела запрет на ввоз птицы из Франции и нескольких регионов Германии. Ранее Россия запретила ввоз птицеводческой продукции из Польши.