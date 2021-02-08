Россияне высказались по поводу удаленки

08.02.2021, 21:50, Новости дня

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Каждый третий житель РФ хотел бы в будущем работать в частично удаленном формате, более 40% желают работать в офисе, следует из данных совместного опроса компании «Дом.РФ» и Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Совмещать работу в офисе и удаленную занятость предпочли 33% опрошенных. Постоянную занятость в офисе выбрали 44% респондентов, 7% высказались за полностью удаленный режим, еще 16% затруднились ответить, говорится в сообщении на сайте «Дом.РФ».

«По итогам 2020 года мы можем говорить о формировании нового, востребованного гражданами режима занятости – комбинированного. Каждый третий сотрудник хотел бы так работать…Как показало исследование, в прошлом году в целом 33% россиян опробовали удаленный формат работы: 27% на временной основе, 6% – на постоянной. В итоге за год доля граждан, работающих в удаленном формате на постоянной основе, увеличилась вдвое – с 5% до 11%. Всего почти 40% работающего населения в прошлом году трудилось в удаленном формате на временной или постоянной основе», – отмечается в релизе.

Уточняется, что опрос проводился в конце декабря 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов во всех регионах страны.

В августе прошлого года спустя несколько месяцев после начала пандемии коронавируса более половины компаний РФ перешли на удаленный формат работы.

В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о дистанционной работе.