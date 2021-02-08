Китай будет бороться со “слишком женственными” мальчиками с помощью физкультуры

08.02.2021, 21:46, Разное

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6-ФЕВ-2021

Иллюстративное фото © Facebook

Министерство образования Китая обнародовало сообщение в котором предложило предотвращать феминизации мальчиков-подростков и с этой целью реформировать программу физического воспитания школьников.Об этом сообщает Sixth Tone.

В Китае озабоченны излишней феминизацией мальчиков: по мнению властей, они под влиянием корейской K-pop культуры стали вести себя как девочки. С этой проблемой государство намерено бороться с помощью уроков физкультуры, где мальчикам будут объяснять, что значит быть настоящим мужчиной.

Министерство заявило, что наберет лучших инструкторов по физкультуре и улучшит их методы обучения.

На уроках физкультуры теперь будут развивать у будущих “защитников” мужество, основанное на физической силе и психическом здоровье. Это воспитание государство стремится противопоставить влиянию поп-культуры Кореи и Японии, где представление об идеалах маскулинности отличаются.

Такую инициативу Минобразования Китая предложило в ответ на заявление одного из делегатов Китайской народной политической конференции, который пожаловался, что китайские школьники “слабые, застенчивые и робкие”, и подвергаются излишнему воздействию звезд k-pop эстрады, которые внешне порой напоминают девушек. В такой “феминизации китайских мальчиков” чиновник увидел “угрозу развития и выживания нации”.

Китайские чиновники уверены, что занятия спортом помогают мальчикам вырасти более мужественными. В сентябре прошлого года высшие спортивные и образовательные органы страны объявили, что физическая подготовка вскоре будет иметь большое значение на национальном вступительном экзамене в среднюю школу, а также предложили, чтобы занятия физкультурой рассматривались как дополнение к основной программе национальной средней школы наряду с обычными учебными предметами.

Эксперты высказываются за увеличение количества уроков физкультуры: они сомневаются, что это как-то поможет мальчикам в воспитании мужества, зато точно пойдет на пользу для их здоровья. Спорт не делает мальчиков мужественными, уверен Лю Цзидун, заведующий кафедрой физического воспитания Шанхайского университета финансов и экономики. “Больше фитнеса и больше упражнений могут улучшить общее физическое состояние наших детей, но проблема феминизации связана с психологией, — отметил эксперт. — Многие геи ходят в тренажерный зал и имеют большие мышцы. Вряд ли занятия спортом способны изменить сексуальность”.