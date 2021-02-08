 

Миндаль назвали эффективным средством против 10 болезней

08.02.2021, 21:38, Разное
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Медики назвали миндаль эффективным средством против десяти болезней. Если включить в рацион данный продукт, то можно улучшить здоровье в целом.
Миндаль помогает поддерживать работу сердца на должном уровне, нормализует кровяное давление и снижает уровень холестерина. Продукт контролирует уровень глюкозы в крови, поэтому его разрешается есть пациентам с сахарным диабетом.

Данный вид орехов является источником антиоксидантов и витамина Е, также он эффективно борется с воспалительными процессами. Еще одним плюсом миндаля считается улучшение пищеварения, в частности, уходят неприятные симптомы при вздутии живота. В составе продукта присутствует медь, марганец, рибофлавин, которые важны для производства энергии. В орехе очень много белка, который придает человеку сил.
Миндаль обладает противоопухолевым потенциалом, за счет антиоксидантов происходит защита клеток и ДНК от различных повреждений.

Считается, что продукт помогает сжигать жир, накопившийся в области живота, при включении его в рацион укрепляются кости, поскольку присутствует высокое содержание фосфора. Миндаль нужно есть, если человек хочет сохранить молодость мозга и упругую кожу.

Источник: food.news



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