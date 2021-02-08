Доктор Мясников назвал самые вредные женские пищевые привычки

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08.02.2021, 21:38, Разное
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Доктор Александр Мясников пояснил о самых вредных женских пищевых привычках. Эта тема была затронута в рамках телепередачи «О самом главном», которая выходит в эфир канала «Россия-1».
Некоторые привычки приводят к набору лишнего веса и к ухудшению здоровья. Если не изменить образ жизни, то ожирение может появиться у детей и даже внуков. Часто женщины во время приготовления пищи едят стоя, но так делать не рекомендуется. После данного процесса дамы снова отправляются за стол, потребляя лишние калории.

Если говорить о жареной картошке, то этот овощ в целом не является калорийным продуктом, но процесс приготовления происходит на подсолнечном масле или же сале. Как следствие, продукт впитывает не полезные жиры. Для правильного усвоения пищи она должна приниматься сидя в оптимальном количестве.

Доктор Мясников порекомендовал женщинам перестать доедать за своими детьми. В особенности это не нужно делать, если наследники употребляли сыр, наггетсы, котлеты, различные сладости. С детства малышей нужно учить питаться правильно. В целом после приема пищи должно присутствовать небольшое чувство голода.

Важно тщательно пережевывать пищу, чтобы обеспечить правильное пищеварение. Женщинам не рекомендуется есть целый день, заедать стресс, длительное время сидеть на диетах, устраивать постоянные перекусы. Есть присутствует чувство голода, допускается съесть яблоко или же морковку.

Источник: www.youtube.com



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