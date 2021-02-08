Археологи обнаружили в Израиле древнейший рукотворный орнамент

08.02.2021, 21:38, Разное

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В Израиле археологи обнаружили загадочный символ связи охотника и его жертвы.

Уникальную находку сделали ученые, проводившие исследования в районе Рамле. В далекие времена на этом месте располагалась стоянка первобытных охотников. Исследователи обнаружили фрагмент кости возрастом около 120 тысяч лет. На одной из сторон выцарапаны шесть полос. Ученые сперва не придали значения находке, поскольку, на первый взгляд, рисунок нанесен хаотично. Основательно изучив артефакт, они пришли к выводу, что рисунок был нанесен острым каменным инструментом. Его специально сделали древним орудием, и это не похоже на повреждения, которые появляются при разделке туши мертвого животного. Рисунок нанесен с особым старанием, зарубки располагаются в некоторой последовательности. Вполне вероятно, что это древний шифр.

Как считают ученые, обнаруженная резьба является неким знаком, и он может быть одним из самых древних, найденных на Земле. Скорее всего, выбор конкретно этой кости был связан со статусом животного в охотничьем сообществе и указывает на духовную связь охотника с животным, которого они убивали.

Источник: rossaprimavera.ru