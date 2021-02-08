 

Мнение: Американские ВПП в Рожаве. Январь 2021

08.02.2021, 21:34, Разное
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Новые американские взлетно-посадочные полосы в северо-восточной Сирии.
На первой фотографии – ВПП в районе Аль-Шаддади. На второй, в районе нефтяного поля Омар.
Инфраструктура развивается в интересах усиления контроля над районом нефтяных полей, строительная техника перебрасывается через КПП "Фейш-Хабур" из Иракского Курдистана.

На февраль администрация Байдена продолжает прежний курс в отношении оккупации северо-восточной части Рожавы и удержании района Ат-Танфа, что в свою очередь увеличивает вероятность очередной турецкой военной операции против курдов (впрочем, тут есть альтернатива – за последние пару недель активизировались разговоры на тему возможной турецкой операции в Кандиле и Синджаре).
Турки продолжают периодические обстрелы позиций SDF в районе трассы М-4 + периодически пытаются прощупывать позиции SDF за счет действий "зеленого пушечного мяса". Как правило, без особого успеха (за последний месяц потери боевиков были несколько выше, чем у курдов, при отсутствии существенного продвижения). Россия продолжает вести консультации с турками по военной линии, дабы поддерживать ситуацию в контролируемом русле.

Источник: Colonel Cassad



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