В КСУ заявили, что без Тупицкого суд не может оплатить коммунальные платежи и выдать зарплату

08.02.2021, 21:32, Новости дня

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Из-за недопуска главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в здание КСУ суд не может оплатить коммунальные платежи и, вероятно, не сможет выплатить сотрудникам заработную плату.

Об этом научный консультант КСУ Анатолий Селиванов заявил на брифинге 8 февраля, пишет “Интерфакс-Украина”.

Тупицкий, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, отстранен от обязанностей судьи, но не от обязанностей главы КСУ, и в его распоряжении находится печать, которая ставится на финансовой документации для Казначейства, пояснил Селиванов.

“Глава КС не может пройти в здание Конституционного Суда. У него нет доступа к сейфу, где находится печать. Он не может пройти в свой кабинет и поставить эту печать”, – сказал Селиванов.

Он добавил, что без такой печати платежи Казначейства (коммунальные, выплаты зарплаты) невозможны.

По словам Селиванова, зарплату сотрудники суда получили, так как печать поставил глава секретариата КСУ, “но в следующий раз Казначейство может не пропустить такой документ”.

В то же время коммунальные платежи КСУ не погашены и по ним растет долг. Селиванов утверждает, что сумма долга составляет 5 млн грн в день.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. По данным журналистов, Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

28 декабря 2020 года Офис генерального прокурора направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права отстранять судей КСУ. К тому же Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, считают в суде.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить судом. 19 января после недопуска в суд Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, так как “ему ни фактически, ни юридически не сообщали о подозрении в уголовных правонарушениях”. 20 января Тупицкого снова не пустили на работу. По его словам, он не уволен с должности официально и если он не придет на работу, ему засчитают прогул. Он обратился в Окружной административный суд Киева.

Сейчас Тупицкий работает дистанционно.

1 февраля в Верховный Суд поступил иск Тупицкого к Зеленскому, Тупицкий оспаривал свое отстранение от должности. 3 февраля Верховный Суд отказал в открытии производства. В суде отметили, что юрисдикция административных судов не распространяется на дела, отнесенные к юрисдикции КСУ.

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