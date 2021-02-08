Мнение: Письмо: “От характера не убежишь”

08.02.2021, 21:04, Разное

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В этом письме тоже Спасательница.

Автор осознала тикающие часики и решила снзить планку, вернее снизойти.

Корону не только не сняла, но и подрастила.

Локус не только не поправила, но и сместила больше.

И с щипцами наперевес кинулась строить отношения.

Кроит и шьет колпачки на мужчину, занимается его воспитанием и опекой.

Описывает трудности такого родительства.

А главное, жалуется, как обижается мужчина на то, что она его намного умней.

Просит совета, как ей спрятать умище и закрыть глаза на его недостатки.

Разбирайте сами.

Я вам письма Спасателей подбираю, где в каждой строчке – украшения для короны. А вы все разбираете один какой-нибудь абзац. Смотрите шире.

abracadabra3328

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо за возможность написать в рубрику.

Мне 34 года, он на пару лет младше. До него у меня долго не было отношений. После последних нормальных отношений были какие-то сливы в секс-онли, потом вообще ничего. Вакуум. Мне кажется, из-за моих жадности и штурманства предыдущие отношения не складывались, хотя и могли длиться долго.

Я была рада, что кто-то ко мне проявил симпатию. Мне кажется, любовная ОЗ у нас примерно одинаковая – у обоих в районе нуля. У него лучше идёт общение с друзьями, а у меня есть образование, работа и сбережения. Ничего из моего списка у него нет, но хотя бы на протяжении наших отношений он выбрался из кредита. Кое-как уговорила его, что это важно.

Он аддикт. Три года как не употребляет, состоит в программе. Но если от химии он держится подальше, от характера не убежишь – он много играет в компьютерные игры, не очень хорошо питается. Впрочем, он знает, что это его аддикции, это уже что-то.

В отношениях с самого начала присутствовали конфликты. Мне совершенно в новинку, когда человек настолько далёк от моего образа жизни и круга общения. Я офигевала от того, что он, например, никогда не читал нехудожественную литературу (кроме как по учёбе). Вернее так, он даже не знал, что существует такой термин, как научпоп.

Конечно же, я сомневалась, стоит ли с ним пробовать строить отношения. У него ни работы, ни кола, ни двора. А у меня часики. И я готова содержать ребёнка сама, но я не чувствовала стабильности в его планах на жизнь. Много по этому поводу выдвигала вопросов и сомнений во второй день отношений, он пытался из развеять. Говорил, и сейчас говорит, что всё образуется. Может быть не идеальным способом, но хоть как-то он сможет работать, когда закончит учёбу. Через самое сложное в своей жизни он уже прошёл, победил аддикцию. Что похоже на правду.

В общем, похожие конфликты возникают у нас и до сих пор. Я сильно дальше него продвинута в интеллектуальных достижениях, а для него это – самое главное. У него само-идентификация была долго на этом основана, что он самый умный (что в деревне была правда, а в нашем городе – нет). Он в себе сомневается, а я не знаю, как поддерживать. Могу сказать много всего подбадривающего, но одна колкость с моей стороны по поводу его интеллекта – так, как я привыкла общаться с товарищами – и он может обидеться на меня неделю, и быть в депре.

Устали оба от этого. Я не успеваю нормально работать из-за наших конфликтов. У меня и так по жизни дефицит энергии, у него тоже.

Конечно же не хочется отпускать того, кто уже успел понравиться, и главное, кому нравлюсь я. Больше может шансов на семью не быть. Но может, это шанс никак не может реализоваться, так как мы слишком разного бэкграунда, а уровень границ по крайней мере у меня недостаточен, чтобы его компенсировать?