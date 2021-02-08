Мнение: Импорт молока в Россию, обман с ценниками и растительное мясо в МакДаке

08.02.2021, 20:50, Разное

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1. Плохая новость для Белоруссии. Россия постепенно замещает молочный импорт собственной продукцией. Ранее это происходило в основном за счёт производителей из других стран, однако в последние несколько лет начали резать уже и белорусский экспорт. О наших молочных успехах пишет коллега genby:

https://genby.livejournal.com/899726.html

Объём производства товарного молока в 2020 году увеличился на 4,5% и составил 23,5 млн тонн. Ещё 6 млн тонн импорта. Потребление молочной продукции в России в 2020 году увеличилось на 3%, до 29,3 млн тонн в сегменте продукции, произведенной промышленными предприятиями. Это на 800 тысяч тонн больше, чем в 2019 году. Рост производства сырого молока создал устойчивую базу для продолжения увеличения производства молочной продукции. По предварительным итогам года, выросло производство сыров (+5%), питьевых сливок (+15%), сметаны (+3%), питьевого молока (+2%), сливочного масла (+5%), мороженого (+14%), сухой сыворотки (+14%), сухого обезжиренного молока (+5%).

Мало того, вырос экспорт до 0,9 млн тонн.

2. В последнее время с мест начали чаще жаловаться на жульничество со стороны торговых сетей, которые выставляют заниженные ценники на товары:

https://lenta.ru/news/2021/02/04/obman/

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин назвал самый частый обман покупателей. Об этом он рассказал в беседе с RT.

По его данным, около 80 процентов всех нарушений связаны с неправильным информированием граждан о цене товара, в том числе замалчивание или искажение характеристик товара или услуги. Манипулирование происходит таким образом, что покупатель только на кассе узнает, какова реальная цена товара или услуги. При этом чаще всего подобные ситуации наблюдаются в банковском секторе и ритейле.

«То есть такие вещи, которые являются дополнительным способом вымогательства. Эти способы обмана почему-то всем кажутся широко распространенными и очевидными, никто их даже как нарушение не воспринимает», — пояснил Шапкин. Он добавил, такие методы часто считают маркетинговым ходом, однако они незаконны. Нарушение грозит штрафом до 500 тысяч рублей по статье 14.7 КоАП «Обман потребителей».

Возможно, что после принятия в конце прошлого года мер по регулированию отдельных цен на отдельных товаров у ритейлеров появилось больше стимулов для такого рода небрежности.

3. МакДональдс, похоже, всерьёз нацелился на замену естественного мяса искусственным. В качестве подопытных кроликов выступают привычные ко всякому скандинавы:

https://lenta.ru/news/2021/02/02/rastmyas/

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» решила поменять рецепт бургеров и начала тестировать фирменные блюда, но с котлетами из искусственного мяса — McPlant. Как сообщает Bloomberg, пробные продажи начались в Скандинавии, и если эксперимент пройдет успешно, новые блюда появятся и на других рынках.

Например, в Швеции пробные продажи продлятся до 15 марта, в Дании — до 12 апреля. Представитель компании пока не стал раскрывать предварительные результаты. Котлету для бургера разрабатывала американская компания Beyond Meat, в ее основе лежит гороховый белок. В состав бургера также входят сыр, листья салата, помидоры, соленые огурцы, лук, майонез, горчица и кетчуп. Однако растительная котлета жарится на том же гриле, что и обычные котлеты из говядины, указывает агентство.