Эти дни стали настоящим позором российской судебной системы…

08.02.2021, 20:48, Разное

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Обращение к гражданам России, избранным органам власти, политическим партиям и общественным организациям.

Обращение к гражданам России, избранным органам власти, политическим партиям и общественным организациям с выражением протеста против практики политических преследований, полицейского и судебного произвола, бесчеловечных избиений мирных жителей со стороны полиции подписали более 180 ученых, актеров, режиссеров, писателей, общественных деятелей. Среди подписавших актеры Вениамин Смехов, Чулпан Хаматова, Яна Троянова, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Александр Филиппенко, режиссеры Андрей Звягинцев, Виталий Манский, Жора Крыжовников, Марина Разбежкина, писатели Борис Акунин, Юлий Ким, Денис Драгунский, Сергей Гандлевский, Максим Осипов, академики Владимир Захаров, Евгений Александров, Ефим Хазанов, основатель компании «Вымпелком» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин и другие.

Обращение призывает незамедлительно привести законодательство о митингах и демонстрациях в соответствие с Конституцией РФ и гарантировать гражданам право мирных собраний, отпустить всех задержанных на митингах последних недель, пресечь практику бесчеловечных избиений полицией мирных жителей и судебного произвола в отношении задержанных.

К гражданам России, избранным органам власти, политическим партиям и общественным организациям

В последние недели по всей РФ проходили мирные собрания жителей — они вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против политических преследований: покушений, фабрикации уголовных дел и арестов политических оппонентов. Подобные явления, характерные для диктатур, неприемлемы в современном обществе, несовместимы с задачами развития нашей страны и возвращают ее в тоталитарное прошлое. В этих мирных акциях приняли участие сотни тысяч обычных российских граждан.

Все заявки на проведение подобных мероприятий в последнее время не получали согласования органов власти, и это является прямым нарушением прав граждан, гарантированных 31-й статьей российской Конституции, нормы которой имеют приоритет перед любыми законами, тем более — решениями органов исполнительной власти.

Если в стране проводятся голосования и выборы, то в ней не могут быть одновременно запрещены собрания и митинги.

В этой ситуации поведение людей, вышедших на мирные акции, полностью соответствовало правовому порядку, определенному российской Конституцией. Попытки правоохранительных органов воспрепятствовать им, напротив, с конституционной точки зрения являются противоправными. Для устранения этой коллизии необходимо срочно привести законодательство о проведении митингов и собраний в соответствие с Конституцией Российской Федерации и обязать органы исполнительной власти неукоснительно следовать Конституции.

Глубокое возмущение вызывают бессмысленно жестокие действия полиции, избивавшей мирных, безоружных граждан, и полный произвол судов, в массовом порядке нарушавших все мыслимые требования закона, принцип непредвзятости, справедливости, презумпцию невиновности.

Эти дни стали настоящим позором российской судебной системы.

Даже люди, случайно захваченные полицией вблизи мест проведения митингов и шествий, получали написанные под копирку обвинительные решения о привлечении к ответственности. Фактически суды превратились в подобие «троек» времен сталинского террора, хотя пока и в рамках административного судопроизводства. Задержанные и арестованные, в том числе по решениям судов, должны быть освобождены, а решения судов в массовом порядке аннулированы. Заведенные по политическим мотивам надуманные уголовные дела должны быть прекращены.

Даже в рамках действующих законов (не вполне соответствующих российской Конституции) жестокость правоохранительных органов по отношению к гражданам вопиюще не соответствовала уровню «общественной опасности» протестующих. За исключением нескольких инцидентов это были совершенно мирные акции. Такая практика неправового, бесчеловечного отношения к гражданам не может быть оправдана беспочвенными предположениями о якобы имевших место противоправных «намерениях» митингующих. Антигуманное и ничем не спровоцированное поведение полиции в отношении мирных жителей РФ находилось далеко за рамками права и законов, а потому должно быть немедленно пресечено, осуждено и наказано. Такова конституционная обязанность президента Российской Федерации и представительных органов власти всех уровней.

Мы призываем людей доброй воли, всех наших сограждан присоединиться к осуждению насилия в отношении политических оппонентов, возвысить свой голос в защиту гражданского мира, демократии и достойной жизни, а представителей власти вернуться в рамки конституционного правового порядка.

Абелюк Евгения, филолог

Айзенберг Михаил, поэт

Акопян Лев, музыковед

Акопян Ованес, историк

Акунин Борис, писатель

Александров Евгений, физик, академик РАН

Америк Екатерина, математик, Ph.D.

Ананич Владимир, издатель

Аникин Александр, академик РАН, Новосибирск

Белавин Александр, физик, член-корреспондент РАН

Белый Анатолий, заслуженный артист РФ

Березин Олег, предприниматель

Богомолова Ольга, химик

Бойкова Екатерина, художник-мультипликатор

Бондарева Галина, учитель

Бонч-Осмоловская Елизавета, член-корреспондент РАН

Борисов Николай, биоинформатик, докт. техн. наук

Борусяк Любовь, социолог, канд. экон. наук

Брагинская Нина, филолог, антиковед

Бровцын Борис, музыкант, профессор Венской консерватории

Бувайло Марина, врач, писатель

Буфетов Александр, профессор Российской академии наук, МИАН

Ванина Елена, сценарист, журналист

Васильева Вера, журналист, редактор

Веденяпин Дмитрий, поэт

Венгер Александр, психолог, докт. псих. наук

Волна Андрей, врач

Волобуев Роман, режиссер

Воронков Виктор, социолог

Вырыпаев Иван, режиссер

Другие подписавшие обращение

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