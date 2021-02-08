 

Полякову затравили из-за унижений Кароль

08.02.2021, 20:44, Разное
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На популярную певицу Олю Полякову обрушился гнев поклонников Тины Кароль.
Две популярные украинские исполнительницы Тина Кароль и Оля Полякова ступили на тропу войны вследствие неосторожного высказывания последней. «Королева ночи» имела ввиду репертуар Кароль, а вышло, что посмеялась над ее чувствами и горькой утратой.

На шоу «Маска» Полякова выполняет роль детектива, ее задача состоит в отгадывании, кто спрятан под костюмом того или иного персонажа. При обсуждении, звезда назвала свою коллегу по цеху «известной плакальщицей». Подобное сравнение вызвало бурю негодования у фанатов, за что они набросились на Полякову. Артистке пришлось пояснить свои слова. На странице в Инстаграм певица опубликовала видеообращение, в котором принесла свои извинения за неосторожное высказывание. Стоит отметить, что в сети Полякову затравили за ее слова. Даже извинения не помогли исправить ситуацию. «Скандал только начинается. Потому что сильная», — ответила Кароль на обращение артистки. Большинство подписчиков пришли к выводу, что она не приняла ее извинений. Немногим позже Кароль опубликовала свой новый клип, который по неожиданному стечению обстоятельств называется «Скандал».

Источник: actualnews.org



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