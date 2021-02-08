“Результаты вызывают беспокойство”: Психологи рассказали о пользе нарциссизма при продвижении по службе

08.02.2021, 20:44, Разное

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Итальянские ученые-психологи провели исследование, в ходе которого изучили наиболее полезные психологические качества, присущие людям, достигшим высокого продвижения по службе. Выяснилось, что карьерному росту в немалой степени способствует нарциссизм.

В процессе исследования ученые, представляющие Свободный университет в Больцано (Италия), провели опрос среди 172-х итальянских генеральных директоров различных компаний. В ходе тестирования опрашиваемые топ-менеджеры сообщали о структурном устройстве руководимых ими организаций и описывали нюансы собственного карьерного роста и образования. Также исследуемые прошли обязательный тест на идентификацию черт личности. Результаты показали, что присутствие нарциссических черт характера повышало шанс к продвижению на руководящую должность на 29%. Примечательно, что даже проявление ярко выраженного нарциссизма, способного гипотетически отталкивать коллег, в реальности лишь способствовало росту карьеры. Как полагают специалисты, причинами указанной корреляции являются амбициозность и самоуверенность респондентов. Упомянутые качества дают таким образом позитивный толчок кандидатам на высокие должности добиться существенного успеха.

“Наши результаты вызывают некоторое беспокойство – они подразумевают, что организации и советы директоров поддерживают появление нарциссических личностей на ключевых позициях. Нарциссизм, как известно, относится к чертам темной триады, и люди, для которых характерен более высокий уровень нарциссизма, как известно, приносят фирме проблемы – совершают финансовые преступления, уклоняются от уплаты налогов и т.п.” – резюмировали авторы научной работы. Материалы исследования были опубликованы в зарубежном издании The Leadership Quarterly.

Источник: www.gazeta.ru