Ученые: Счастливое детство не гарантирует отсутствия психических проблем в зрелости

08.02.2021, 20:44, Разное

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Австралийские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили взаимосвязь между поведенческими факторами людей в детские года и в зрелом возрасте. Выяснилось, что даже наличие благополучного детства не является обязательной предпосылкой психически здоровой зрелости.

В процессе исследования ученые, представляющие Университет Южной Австралии, провели опрос среди 343 участников посредством онлайн-анкеты, вопросы которой охватывали нюансы семьи и воспитания исследуемых, а также подробности динамики их развития в процессе взросления, психического здоровья, общего благополучия и характера их отношений и привязанностей на момент тестирования. Выяснилось, что наличие сильных отрицательных переживаний в детстве действительно чаще всего проявляется в зрелости в виде тревожности или даже психических расстройствах, однако и отсутствие подобных детских проблем не дает гарантий психологического благополучия во взрослом возрасте.

“Это исследование показывает, что состояние психического здоровья определяется не только событиями раннего возраста. Ребенок, выросший в счастливой семье, может вырасти и иметь психическое расстройство”, – резюмировала психолог эволюционист Бьянка Кал. По её мнению, с одной стороны, результаты научной работы могут показаться очевидными, однако они могут помочь людям в избавлении от предрассудков, связанных с предрешенностью проблем с психическим здоровьем.

Источник: glas.ru