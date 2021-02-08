Мнение: Наступает эра 5G

08.02.2021, 20:40, Разное

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Согласно заявлениям руководства китайской корпорации Huawei, в 2021-м году только в Китае более 500 млн. человек перейдут на 5G. К 2025-му число пользователей 5G в Китае должно достигнуть почти 82% процентов населения.

Развёртывание сетей 5G вступило в скоростную фазу. 500 млн пользователей ожидается в 2021 году только в Китае

В ближайшее время сети 5G начнут испытывать средние и высокие нагрузки

Официальный представитель Huawei подтвердил, что компания примет участие в выставке Mobile World Congress (MWC) 2021, которая пройдет с 23 по 25 февраля этого года. На этом мероприятии компания представит широкий спектр новинок, включая новые базовые станции 5G.

Вице-президент Huawei по линейке продуктов для беспроводных сетей Ган Бин (Gan Bin) сказал, что глобальное развёртывание сетей 5G вступило в скоростную фазу. Он также отметил, что в этом году количество пользователей 5G превысит 500 миллионов человек — и это только в Китае.

Huawei ожидает, что в ближайшее время сети 5G начнут испытывать средние и высокие нагрузки. Темпы увеличения числа пользователей 5G в Китае достигнут 30% в 2021 году, 42,9% в 2022 году, 56,8% в 2023 году, 70,4% в 2024 году и 81,7% в 2025 году.

Напомним, сетевое оборудование Huawei запрещено в США и некоторых странах Европы, которые поддерживают американскую политику.

https://www.ixbt.com/news/2021/02/08/5g-500-2021.html – цинк

В РФ развитие 5G тормозится вопросом с частотами, которые принадлежат военным и гос.структурам и по поводу которых уже давненько тянутся переговоры, а также отсутствием необходимого отечественного оборудования (в результате чего надо либо ждать до 2023-2024-го годов, пока его разработают, либо закупать у китайцев).

По состоянию на 10 декабря 2020 г. в России не было ни одной полноценной сети 5G, пользоваться которой могли бы обычные граждане. ГКРЧ разрешила строить такие сети сообщал CNews, еще в марте 2020 г., притом разрешение распространялось как на обычные сети, так и на специализированные – технологические и корпоративные. Как искусственный интеллект преобразует энергетический и нефтедобывающий сектора

Но тут есть нюанс – разрешение Комиссия предоставила на строительство сетей только в диапазоне 24,25–24,5 ГГц, тогда во многих других странах, где строятся 5G-сети, операторам был выделен так называемый «международный» диапазон – 3,4-3,6 ГГц. В России он занят средствами связи отечественных госструктур, которые не очень спешат высвобождать его.

Но сетей 5G в России нет не только из-за занятости нужного диапазона – в стране отсутствует еще и необходимое для них «железо». Поначалу предполагалось, что строить сети можно будет как на отечественном, так и на иностранном оборудовании, но все изменилось в середине июня 2020 г., когда Минцифры России выступило с предложением по кардинальному изменению федерального проекта «Информационная инфраструктура» из состава нацпрограммы «Цифровая экономика», в рамках которого и производится строительство новых сотовых сетей.

Министерство предложило идею отложить строительство сетей 5G в России до 2024 г. и создавать их исключительно на российском оборудовании, которое пока никем не производится. Операторы связи сразу же воспротивились этому – они раскритиковали эту идею, сославшись на то, что четырехлетняя задержка приведет к отставанию России от мировых лидеров во многих отраслях экономики.

Первая российская базовая станция для сетей 5G увидела свет лишь в конце сентября 2020 г. – ее представила госкорпорация «Ростех». На ее производство нужно около 40 млрд руб., и сроки запуска конвейера пока не установлены.

Если власти не выделят операторам «международный» диапазон частот под 5G, то это может вылиться для них в гигантские убытки. По данным РБК, если им придется строить 5G в диапазоне 4,8–4,99 ГГц (идею отдать им этот диапазон высказало Минцифры), то к уже 2030 г. их накопленный убыток достигнет 354,3 млрд руб. и продолжит расти еще десять лет, вплоть до 2040 г. Для сравнения, развитие сетей в «международном» диапазоне позволит операторам, по их собственным подсчетам, получить первую положительную расчетную прибыль в размере 44,2 млрд руб. в 2027 г. и увеличить ее до 290 млрд руб. к 2030 г. Затраты на высвобождение частот нужного диапазона в масштабах всей России операторы оценили в 253 млрд руб.

https://www.cnews.ru/news/top/2020-12-10_vlasti_hotyat_ostavit_otdat – цинк

Развертывание 5G в России идет в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». По планам, масштабное развертывание сетей запланировано на 2023-й. К 2024 году доля отечественных решений в мобильных сетях оператора, в том числе в сетях связи 5G, должна составить 20 процентов. Несмотря на технические сложности, которые пока остаются нерешенными, власти возлагают на 5G большие надежды.

«Ростех» и «Ростелеком» уверены, что к 2030 году сетями пятого поколения будут пользоваться десятки миллионов человек. Компании разработали дорожную карту, в ней прописана разработка отечественного абонентского оборудования для массового рынка и облегчение операторам доступа к инфраструктуре. 241,3 миллиарда рублей потратят на 5G к 2030 году

В правительстве согласовали этот план. Объем капитальных вложений в строительство 5G в России к 2024 году должен составить 152 миллиарда рублей (к 2030 году — 241,3 миллиарда рублей), а число абонентов в сетях 5G — пять миллионов человек (к 2030-му — 50 миллионов).

По плану, к 2024 году в стране сети пятого поколения развернут в десяти городах-миллионниках, будет построено пять тысяч базовых станций, и Россия займет восьмое место в «международных рейтингах по уровню развития 5G». «В “дорожную карту”, которую мы утвердили на президиуме, заложен принцип импортозамещения. Считаем, что это даст загрузку российской промышленности, а также поспособствует ее технологическому росту», — указал представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Флагманами в развертывании 5G сейчас выступают Южная Корея, США и Китай. По словам директора Ассоциации GSMA по стратегическим связям в России и СНГ Таира Исмаилова, Россия сможет догнать лидеров только к 2025 году. Переход на технологии 5G — один из приоритетов цифровизации российской экономики, и именно сети нового поколения станут стимулом для ослабленной из-за кризиса экономики.

https://hi-tech.mail.ru/news/pochemu_razvernut_seti_v_strane_okazalos_tak_slozhno_i_dorogo/ – цинк

Так или иначе, 5G в ближайшие годы неизбежно станет основным стандартом. Судя по официальным заявлениям, отставание РФ в этом вопросе будет весьма существенным, как по срокам внедрения, так и экономической эффективности. Существенных цифр в эксплуатации сетей 5G планируется достигать лишь к 2030-му году (50 млн. человек) и стоит задача занять достаточно скромное 8 место к 2024-му году. ИМХО, конечно надо делать свое, но на период перехода к 5G, вариант закупки оборудования у китайцев (разумеется, с оглядкой на вопросы безопасности) может стать своеобразным костылем, который поможет ускорить переход к 5G.

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