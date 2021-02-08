 

Мнение: …И вечная война

08.02.2021, 20:36, Разное
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Толпа украинцев предсказуемо набежала на пост про художества Зеленского с закрытием украинских (!) телеканалов, наперебой рассказывая, что “Украина находится в состоянии войны с Россией” – и поэтому, дескать, может попирать права и свободы в пределах своего государства как хочет. Никого не смущает, что, во-первых, у Украины с Россией даже не разорваны дипломатические отношения (то есть никакой войны сама же Украина не признаёт на самом элементарном формальном уровне), и что, во-вторых, “война”, получается, идет уже скоро восьмой год. Вдвое дольше, чем Великая Отечественная!

Дикая девальвация всех терминов у этого поколения, привыкшего к компьютерным играм. Страшными словами типа “война”, “эпидемия”, “смерть” бросаются, абсолютно не понимая их реального смысла, то есть не применяя К СЕБЕ. И это повальное отношение, не только, естественно, на Украине; относятся к миру как целлулоидные пупсы или, точнее, как компьютерные “юниты” – бессмертные, узкофункциональные и существующие только на экране.

Но у меня есть утешение: по опыту, комментирует, как правило, самая безбашенная и сумасшедшая часть пользователей. Молчаливое большинство просто читает и, надеюсь, максимально далеко от ассоциации своей страны и слова “война” даже на словесном уровне.

Источник: Размышления вольного социолога



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