Мнение: О самосбывшемся пророчестве Навального

08.02.2021, 20:34, Разное

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И такое тоже бывает в нашей жизни. Обычное репортажное фото из отделения полиции вдруг стало пророческим. Хотя до сих пор доподлинно неизвестно, была ли такая композиция результатом сознательного плана или удачного экспромта, некоторые последствия уже начинают проявляться.

И современная Россия всё увереннее внедряет в свою повседневность элементы «сталинского» подхода к правосудию, хотя и в лайт-формате.

Московские суды уже третью неделю работают в режиме конвейера, щедро раздавая приговоры участникам протестных акций 23 и 31 января. Некоторые результаты – на диаграмме.

Просто поразительное единодушие! Ни одного оправдательного приговора, ни одного возвращения дела в органы полиции, проштамповавшие тысячи протоколов под копирку. Хотя среди задержанных были и люди совсем случайные, оказавшиеся в неудачное время не в том месте. Есть, конечно, ничтожная вероятность, что судейский каток до них ещё просто не доехал…

Но вряд ли. Скорее всего, дана установка сверху. И самый независимый суд в мире послушно её выполняет. С привычной мантрой нет оснований не доверять органам полиции.

Всё это напоминает времена, когда сталинский нарком Генрих Ягода, чей портрет вольно или невольно попал в кадр с оппозиционером Алексеем navalny Навальным, искал и выкорчёвывал измену, крамолу, предательство на протяжении почти двух десятилетий – с начала работы в Петроградской ЧК и до самого последнего дня во главе НКВД. При нём, впрочем, по делам политического характера органы правосудия выносили таки 0,7-0,8% оправдательных приговоров…

Нынче суды отказались от подобного возмутительного либерализма. При заметном одобрении широких масс. А законодатели готовятся идти дальше дорогами сталинизма: в Госдуме предложили ввести поражение в избирательных правах для членов семей иностранных агентов. И это также плагиат из 1930-х, где была специальная категория «член семьи осуждённого НКВД #СССР».

Но, как говорят некоторые радетели, при Иосифе Сталине промышленность и наука росли беспрецедентными темпами. А что такого растёт при Владимире Путине, кроме благосостояния людей из его ближнего круга?

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