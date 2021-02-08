Мнение: Корпорация ViacomCBS танцует под дудку ФСБ?

08.02.2021, 20:28, Разное

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После 27,5 млн просмотров YouTube заблокировал видео «Я позвонил своему убийце. Он признался». На заблокированной записи – разговор с человеком, названным сотрудником ФСБ. Навальный подозревает его в причастности к преступлению, по которому в России упорно не хотят возбуждать уголовное дело.

Оказывается, по травлению Навального МВД провело проверку, но не хочет передавать материалы проверки в военное управление СКР. Вот документ:

В истории блокирования видеозаписи интересно, что основанием для блокировки стало нарушение авторских прав. YouTube так и сообщил: «Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав».

ViacomCBS — это американская медиакорпорация, в которую входят компании в киноиндустрии, телевидении, издательских и цифровых СМИ. Основные активы — студия Paramount Pictures, телевизионные сети компании CBS, а также международные сети Viacom в Великобритании, Индии, Аргентине, Австралии и других странах.

Мне вот интересно, это ФСБ дотянулось до ViacomCBS? Или ViacomCBS погорячилась? Не разобралась? Даже не поняла, что теперь выглядит танцующей под дудку ФСБ?

Или это такой хитрый ход? Через пару дней видео разблокируют, и к нему привлекут дополнительное внимание? Теперь уже не только в России, но и в Великобритании, Индии, Аргентине, Австралии и других странах, где работает ViacomCBS?

Фотография отсюда

PS Видео разблокировали… Все-таки, видимо, ViacomCBS погорячилась…