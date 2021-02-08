Партия “Новые люди” объявила о сборе лучших инициатив по всей России

08.02.2021, 20:22, Разное

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“Новые люди” готовят партийную программу. В ее формировании может принять участие любой россиянин, поделившись идеей по улучшению жизни в городе или регионе. Лучшие предложения не останутся без внимания членов партии.

Чтобы поделиться идеей, необходимо записать видео или сделать публикацию в социальных сетях с хештэгом #брейншторм_новые_люди. Также можно заполнить заявку на официальном сайте “Новых людей”.

Каждый, кто поделится идеей, будет вознагражден. Авторы лучших предложений смогут побороться за главный денежный приз. Конкурс будет проходить среди жителей регионов. Победители получат по 300 тысяч рублей на реализацию своей идеи.

В марте и апреле в 70 регионах России состоятся конференции, где и выберут лучшие предложения. Идеи будут оценивать эксперты и члены центрального совета “Новых людей”,

лидеры общественного мнения, а также председатель партии Алексей Нечаев.

Напомним, партия “Новые люди” была основана 1 марта 2020 года. Штаб-квартира политического объединения находится в Москве.