Компания Apple заблокировала iPhone Явлинского

08.02.2021, 20:11, Разное

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Компания Apple отреагировала на высказывания Григория Явлинского в адрес Алексея Навального. Пресс-служба компании выпустила заявление, в котором от лица компании выражается категорическое несогласие с обвинениями Навального в фашизме. В компании заявили о решении принять экстренные адресные меры реагирования во избежание репутационных издержек.

Недавняя статья Григория Явлинского вызвала оживленное обсуждение в обществе, в том числе и за рубежом. В своей статье председатель партии заявил: “Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального”.

В ответ на это компания отметила, что ее сотрудники и пользователи ее продукции не понаслышке знают, что такое неуважение, несвобода, жизнь в страхе и репрессии. В компании сослались на недавнее собственное исследование, проведенное в сорока пяти странах мира, согласно которому не менее 83% пользователей продукции Apple представляют секс-меньшинства, и заявили, что Алексей Навальный многие годы последовательно отстаивает их права в России. Слова Явлинского в компании восприняли как оскорбление и попытку опорочить честь и достоинство Навального.

По результатам работы комитета по этике и подразделения риск-менеджмента было принято решение удалить Apple ID Явлинского и навсегда заблокировать его личный iPhone.



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